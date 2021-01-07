Bir Bakışta: ABD Kongresinde kanlı işgal
Amerikan tarihi 6 Ocak tarihini not ediyor. Seçim sonucuna direnirken taraftarlarını ABD Kongresine gönderip tahrik eden Trump, kanlı işgalin sorumlusu olarak görülüyor. Peki neler yaşandı? Olayların tanığı AA muhabiri Kasım İleri ile konuştuk.
Ankara
ABD Kongresi ve Amerikan tarihi 6 Ocak tarihini not ediyor. Seçimin sonuçlarına direnirken taraftarlarını Kongre'ye gönderip tahrik eden Donald Trump, Çarşamba akşamı meydana gelen kanlı işgalin sorumlusu olarak görülüyor. Peki neler yaşandı? Olayların tanığı Anadolu Ajansı muhabiri Kasım İleri ile konuştuk.
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