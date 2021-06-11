Bir Bakışta - Kolombiya'daki sokak gösterilerinde son durum nasıl?

Bir Bakışta - Kolombiya'daki sokak gösterilerinde son durum nasıl?
Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan anlattı.
Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Öte yandan kısa bir süre önce Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna bağlı bir heyet de incelemelerde bulunmak için Kolombiya'ya geldi. Bölgedeki gelişmeleri Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan anlattı.
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