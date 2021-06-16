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Bir Bakışta - Dünya genelindeki iklim krizi, iklim mülteciliğini nasıl tetikliyor

2050 yılına kadar iklim değişimi nedeniyle yaklaşık 140 milyon insanın yer değiştirme ihtimali, bu krizinin oluşturduğu “iklim göçmenleri” sorununu ortaya çıkardı. Konuyla ilgili detayları AA Muhabiri Burak Bir anlattı.

16.06.2021
Bir Bakışta - Dünya genelindeki iklim krizi, iklim mülteciliğini nasıl tetikliyor

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