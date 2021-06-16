Bir Bakışta - Dünya genelindeki iklim krizi, iklim mülteciliğini nasıl tetikliyor

Bir Bakışta - Dünya genelindeki iklim krizi, iklim mülteciliğini nasıl tetikliyor
2050 yılına kadar iklim değişimi nedeniyle yaklaşık 140 milyon insanın yer değiştirme ihtimali, bu krizinin oluşturduğu “iklim göçmenleri” sorununu ortaya çıkardı. Konuyla ilgili detayları AA Muhabiri Burak Bir anlattı.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olunAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.