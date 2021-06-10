Bir Bakışta - Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesinde neler konuşulacak?

Bir Bakışta - Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesinde neler konuşulacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye-ABD ilişkilerini ve NATO özelinde de güvenlik alanındaki başlıkları konuşacakları bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.
NATO Liderler Zirvesi 14 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye-ABD ilişkilerini ve NATO özelinde de güvenlik alanındaki başlıkları konuşacakları bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor. Konuyla ilgili detayları AA Washington muhabiri Dildar Baykan aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.