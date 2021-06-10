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Bir Bakışta - Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesinde neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye-ABD ilişkilerini ve NATO özelinde de güvenlik alanındaki başlıkları konuşacakları bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Sefa Şengül   | 10.06.2021
Bir Bakışta - Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesinde neler konuşulacak?

NATO Liderler Zirvesi 14 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye-ABD ilişkilerini ve NATO özelinde de güvenlik alanındaki başlıkları konuşacakları bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor. Konuyla ilgili detayları AA Washington muhabiri Dildar Baykan aktardı.

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