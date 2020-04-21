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Bio-ekonomik krizin kazananları kim olacak?

Salgın, geçmişten devraldığımız bozuk gelir dağılımı, küresel ısınma ve iklim değişikliği, çölleşme, kalitesiz eğitim, iş güvenliği tehdidi, çevre kirliliği, göç, artan korumacılık, ırkçılık, terörizm ve güvenlik gibi konuları yeniden sorgulatıyor.

21.04.2020
Bio-ekonomik krizin kazananları kim olacak?

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