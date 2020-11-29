Biden’in seçilmesi Suud yönetimindeki çatlağı derinleştiriyor
Bugüne kadar Trump’ın -çek defteri karşılığında- sağladığı koşulsuz destekle sorunlardan ciddi bir yara almadan sıyrılmayı başaran Muhammed bin Selman, en önemli hamisini kaybettiği yeni döneme girerken ciddi politik kaygılar taşıyor.
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