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Biden’in seçilmesi Suud yönetimindeki çatlağı derinleştiriyor

Bugüne kadar Trump’ın -çek defteri karşılığında- sağladığı koşulsuz destekle sorunlardan ciddi bir yara almadan sıyrılmayı başaran Muhammed bin Selman, en önemli hamisini kaybettiği yeni döneme girerken ciddi politik kaygılar taşıyor.

Halil İbrahim Ciğer, Ömer Faruk Çalışkan   | 29.11.2020
Biden’in seçilmesi Suud yönetimindeki çatlağı derinleştiriyor

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