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Biden’ın ateşkes teklifi karşısında Netanyahu ne yapacak?

Tuba Memiş  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Biden’ın ateşkes teklifi karşısında Netanyahu ne yapacak?

Ankara

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de kalıcı ateşkes ve esir takası önerisine Hamas tarafından olumlu açıklamalar geldi. Fakat bu teklif, İsrail tarafındaki bazı çevrelerde “Hamas'ın zaferi” olarak karşılandı. Peki, ateşkes taraflarca kabul edilir mi? Biden'ın ateşkes teklifine Netanyahu’nun tavrı ne olacak? Tüm detayları Türkiye Araştırmaları Vakfı’ndan Araştırmacı Ahmet Arda Şensoy ile konuştuk.

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