Biden’ın ateşkes teklifi karşısında Netanyahu ne yapacak?
Ankara
ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de kalıcı ateşkes ve esir takası önerisine Hamas tarafından olumlu açıklamalar geldi. Fakat bu teklif, İsrail tarafındaki bazı çevrelerde “Hamas'ın zaferi” olarak karşılandı. Peki, ateşkes taraflarca kabul edilir mi? Biden'ın ateşkes teklifine Netanyahu’nun tavrı ne olacak? Tüm detayları Türkiye Araştırmaları Vakfı’ndan Araştırmacı Ahmet Arda Şensoy ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.