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Beyrut’taki feci patlamanın kazananları ve kaybedenleri

Bölgesel güçlerin çatışma alanı olarak kabul edilen Lübnan’da, son aylarda ortaya çıkan ekonomik krizin ardından bir faciaya yol açan bu patlamanın, tesadüf gibi görünse dahi “sonuçları bakımından stratejik bir hamle” etkisi yapacağı öngörülüyor.

05.08.2020
Beyrut’taki feci patlamanın kazananları ve kaybedenleri

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