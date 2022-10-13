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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde neler var?

51 farklı mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ni, AA Muhabiri Aişe Hümeyra Bulovalı anlattı.

13.10.2022
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde neler var?

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