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Beyaz Baston görme engelliler için neyi simgeler?

Tuba Memiş   | 09.01.2023
Beyaz Baston görme engelliler için neyi simgeler?

Ankara

‘Beyaz Baston’ görme engelliler için bağımsız hareketin bir parçası. 7-14 Ocak tarihleri arası 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' olarak anılırken, bu haftada farkındalık açısından birçok etkinlik düzenleniyor. Beyaz Baston’un hikayesini ve eğitimini Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı ile konuştuk.

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