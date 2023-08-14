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Berlin Duvarı’ndan bugünkü ‘Soğuk Savaş’a hangi dersler çıkarılabilir?

Ömer Faruk Çalışkan  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Berlin Duvarı’ndan bugünkü ‘Soğuk Savaş’a hangi dersler çıkarılabilir?

Ankara

Almanya’nın ikiye bölünmesinden sonra Berlin şehrinde duvar inşası tam 62 yıl önce başlamıştı. 20. Yüzyıldaki Soğuk Savaş, Avrupa tarihinin devamı mıydı? Bugünkü küresel kamplaşma ile o devir nasıl karşılaştırılabilir? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Durgun ile konuştuk.

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