Berlin Duvarı’ndan bugünkü ‘Soğuk Savaş’a hangi dersler çıkarılabilir?
Ankara
Almanya’nın ikiye bölünmesinden sonra Berlin şehrinde duvar inşası tam 62 yıl önce başlamıştı. 20. Yüzyıldaki Soğuk Savaş, Avrupa tarihinin devamı mıydı? Bugünkü küresel kamplaşma ile o devir nasıl karşılaştırılabilir? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Durgun ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.