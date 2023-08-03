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Belarus’daki Wagner yığınağı iddiası Polonya’yı nasıl teyakkuza geçirdi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Belarus’daki Wagner yığınağı iddiası Polonya’yı nasıl teyakkuza geçirdi?

Ankara
Polonya, Belarus’un ülke sınırında Wagner yığınağı iddiası üzerine askeri açıdan teyakkuza geçti. Öte yandan, ülkenin savaşta destek verdiği Ukrayna hükümetiyle söz düellosu da Batı ittifakındaki sıkıntıları su yüzüne çıkarıyor. Varşova’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Murat Temizer ile konuştuk.
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