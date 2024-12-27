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Bölgedeki son duruma ilişkin Şam'daki Emevi Meydanı’ndan yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Özçakır ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Baykar’ın İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın alması ne anlama geliyor?

Tuba Memiş  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Baykar’ın İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın alması ne anlama geliyor?

Ankara
Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan Baykar, İtalya’nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın aldı. Bu stratejik hamlenin Türkiye’nin savunma teknolojilerine, ihracat potansiyeline ve uluslararası pazardaki konumuna etkilerini, Anadolu Ajansı Savunma ve Teknoloji Haberleri Müdürü Göksel Yıldırım ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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