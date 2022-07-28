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Batı Trakya’daki Türk azınlığın eğitimde yaşadığı sıkıntılar

Yunanistan'ın 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatması, bölgedeki Türk azınlık tarafından endişeyle karşılandı. Konuyu Anadolu Ajansı İngilizce Haberler Editörlüğü’nden Dr. Ahmet Gençtürk anlattı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 28.07.2022
Batı Trakya’daki Türk azınlığın eğitimde yaşadığı sıkıntılar

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