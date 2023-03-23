Dolar
19.05
Euro
20.73
Altın
1,977.65
ETH/USDT
1,749.00
BTC/USDT
27,510.00
BIST 100
5,018.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Batı’daki TikTok yasaklarının sebebi Çin-ABD teknolojik soğuk savaşı mı?

ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde TikTok kullanmak giderek zorlaşıyor. Çin-ABD teknolojik soğuk savaşının yeni kurbanı TikTok mu oldu? Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

Sefa Şengül  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Batı’daki TikTok yasaklarının sebebi Çin-ABD teknolojik soğuk savaşı mı?

Adıyaman'da enkaz döküm alanı havadan görüntülendi
Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, depremlerde hayatını kaybedenler için kapatılacak
DİB, İskenderun'da günde 3 bin kişiye iftar ve sahur verecek
İncirli köyünde dağlardan kopan dev kayalar evlere ağır hasar verdi
KVKK'den siyasi partilerce seçimlerde işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru

Benzer haberler

Çin-Rusya zirvesi dünyaya hangi mesajı verdi?

Çin-Rusya zirvesi dünyaya hangi mesajı verdi?

Batı’daki TikTok yasaklarının sebebi Çin-ABD teknolojik soğuk savaşı mı?

Fransa’da emeklilik yaşı protestoları hangi boyuta ulaştı?

Afet Yeniden İmar Fonu’nun içeriğinde neler var?

Afet Yeniden İmar Fonu’nun içeriğinde neler var?
İstanbul’da kentsel dönüşüm ne durumda?

İstanbul’da kentsel dönüşüm ne durumda?
İbn Haldun ve Mukaddime’si bugüne neyi anlatıyor?

İbn Haldun ve Mukaddime’si bugüne neyi anlatıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet