Dolar
35.77
Euro
37.20
Altın
2,778.49
ETH/USDT
3,214.10
BTC/USDT
104,995.00
BIST 100
10,133.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor
logo
Podcast

Batı’da artan aşırı sağ ve ırkçılığın temelinde ne var?

Yabancı düşmanlığı, göç karşıtlığı ve İslamofobik söylemlerle Avrupa'da artan ırkçılık ve aşırı sağın etkilerini, ırkçılığın arkasındaki ideolojiyi Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Batı’da artan aşırı sağ ve ırkçılığın temelinde ne var?

Elektrikte sübvansiyonun kaldırılması konut abonelerinin yüzde 3'ünü etkileyecek
Kartalkaya'da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı
FETÖ'nün sözde "emniyet imamı" Kemalettin Özdemir'e 22,5 yıl hapis istemi
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen "panel" operasyonunda 68 şüpheli yakalandı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt için yarın son gün

Benzer haberler

Batı’da artan aşırı sağ ve ırkçılığın temelinde ne var?

Batı’da artan aşırı sağ ve ırkçılığın temelinde ne var?

Ahmed Şara’nın geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesi Suriye için ne anlama geliyor?

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni neden hedef alıyor?

Ankara ve İstanbul’da hava kirliliği hangi boyutta?

Ankara ve İstanbul’da hava kirliliği hangi boyutta?
Türkiye’nin hazırladığı iklim kanunu ile ne amaçlanıyor?

Türkiye’nin hazırladığı iklim kanunu ile ne amaçlanıyor?
Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında neler oluyor?

Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında neler oluyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet