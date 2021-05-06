Başlama Vuruşu - Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi takımların son durumu nasıl?
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı kritik derbi öncesinde takımların son durumunu ve şampiyonluk ihtimallerini, Anadolu Ajansı muhabirleri Ercan Doğan, Emrah Oktay ve Abdullah Tevge değerlendirdi.
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