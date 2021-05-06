Euro
10.04
Dolar
8.31
BIST 100
1,432.27
Altın
1,812.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Podcast

Başlama Vuruşu - Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi takımların son durumu nasıl?

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı kritik derbi öncesinde takımların son durumunu ve şampiyonluk ihtimallerini, Anadolu Ajansı muhabirleri Ercan Doğan, Emrah Oktay ve Abdullah Tevge değerlendirdi.

06.05.2021
Başlama Vuruşu - Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi takımların son durumu nasıl?

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında yeniden artış görülebilir
Sakarya'da tedbirlerle vaka sayısı yarı yarıya azaldı
AB'den Kovid-19 tedavi stratejisi
Dünya genelinde 1,21 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı

Benzer haberler

Görseller konuşuyor (6 Mayıs 2021)

Görseller konuşuyor (6 Mayıs 2021)

MAHREÇ: DÜNYA - Türk heyetinin Libya çıkarması

Başlama Vuruşu - Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi takımların son durumu nasıl?

Liderler zirvesi iklim adaletsizliğini gözler önüne serdi

Liderler zirvesi iklim adaletsizliğini gözler önüne serdi
İsrail’de siyasetin güncel durumunu anlamlandırmak: Süreçler ve yapılar

İsrail’de siyasetin güncel durumunu anlamlandırmak: Süreçler ve yapılar
Koronavirüste son 24 saat (6 Mayıs 2021)

Koronavirüste son 24 saat (6 Mayıs 2021)