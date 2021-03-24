Başlama Vuruşu - Dünya Kupası iki yılda bir mi düzenlenecek?
Arsene Wenger'in gündeme getirdiği Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenilmesi gerektiği önerisi için FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun söylediklerini Anadolu Ajansı spor muhabirleri Fatih Erel ve Abdullah Tevge değerlendirdi.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olunAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.