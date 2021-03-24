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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde konuşuyor.
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Başlama Vuruşu - Dünya Kupası iki yılda bir mi düzenlenecek?

Arsene Wenger'in gündeme getirdiği Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenilmesi gerektiği önerisi için FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun söylediklerini Anadolu Ajansı spor muhabirleri Fatih Erel ve Abdullah Tevge değerlendirdi.

24.03.2021
Başlama Vuruşu - Dünya Kupası iki yılda bir mi düzenlenecek?

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