Başlama Vuruşu - Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Haaland ve Sancho'yla aynı listede
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2020'nin en iyi genç yeteneklerden kurulu ilk 11'ine seçilen Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun başarısını, AA muhabirleri Ercan Doğan ve Abdullah Tevge değerlendirdi.
İstanbul
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun