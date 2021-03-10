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Başlama Vuruşu - Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Haaland ve Sancho'yla aynı listede

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2020'nin en iyi genç yeteneklerden kurulu ilk 11'ine seçilen Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun başarısını, AA muhabirleri Ercan Doğan ve Abdullah Tevge değerlendirdi.

Abdullah Tevge   | 10.03.2021
Başlama Vuruşu - Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Haaland ve Sancho'yla aynı listede

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