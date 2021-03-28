Başlama Vuruşu - Avrupa basını A Milli Takım'ın Norveç zaferi için ne dedi?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takım hakkında Avrupa basınında çıkan haberleri ve takımın son durumunu Anadolu Ajansı muhabirleri Hilmi Sever ve Abdullah Tevge değerlendirdi.
İstanbul
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