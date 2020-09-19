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Balkanlar’da 'normalleşme' gerekçesiyle siyasi süreçler kontrol altına alınıyor

Kosova ile Sırbistan liderleri tarafından Beyaz Saray'da imzalanan "ekonomik ilişkilerin normalleşmesi" anlaşması, bugüne kadar AB gözetiminde gerçekleşen diyalog süreçlerinin artık ABD kontrolüne girdiği şeklinde yorumlanabilir.

19.09.2020
Balkanlar’da 'normalleşme' gerekçesiyle siyasi süreçler kontrol altına alınıyor

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