Dolar
28.33
Euro
29.89
Altın
1,987.06
ETH/USDT
1,793.10
BTC/USDT
34,348.00
BIST 100
7,435.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi"nde konuşuyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Podcast

Balfour Deklarasyonu ve siyonizmin teolojik dayanakları

İngiltere’nin 1.Dünya Savaşı sırasında ilan ettiği Balfour Deklarasyonu’nun yıl dönümünde 20. yüzyıla girerken siyonizmin nasıl güçlendiğini ve bugün Filistin’de yaşananlara etkilerini Prof. Dr. Özcan Hıdır ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Balfour Deklarasyonu ve siyonizmin teolojik dayanakları

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davası yeniden görülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti
Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı
Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Gençler Filistin’de yaşanan soykırıma ne kadar duyarlı?

Gençler Filistin’de yaşanan soykırıma ne kadar duyarlı?

Balfour Deklarasyonu ve siyonizmin teolojik dayanakları

Şair ve siyasetçi Mahmud Derviş, Filistin davasını şiirlerine nasıl yansıttı?

İsrail saldırılarında 34 gazeteci öldürüldü

İsrail saldırılarında 34 gazeteci öldürüldü
Alışverişte ürün boykotları ne kadar etkili?

Alışverişte ürün boykotları ne kadar etkili?
Bireysel sporlardaki tarihi serüven, geleceğe nasıl bir miras bıraktı?

Bireysel sporlardaki tarihi serüven, geleceğe nasıl bir miras bıraktı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet