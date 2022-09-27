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Bakan Bilgin’in EYT açıklamasının detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Detayları, Anadolu Ajansı Muhabiri Özcan Yıldırım ile konuştuk.

27.09.2022
Bakan Bilgin’in EYT açıklamasının detayları

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