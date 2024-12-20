Bağımlılıkla mücadelede yeni adım: Yeşilay’ın “Bağımsızlık Seferberliği” neler getirecek?
Ankara
Yeşilay, bağımlılıkla mücadele kapsamında Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacak bir “Bağımsızlık Seferberliği” başlattı. Kapı kapı dolaşarak bağımlık hakkında bilinçlendirme çalışması yapılacak projenin detaylarını Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.