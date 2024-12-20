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Bağımlılıkla mücadelede yeni adım: Yeşilay’ın “Bağımsızlık Seferberliği” neler getirecek?

Ümmühan Atak  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Bağımlılıkla mücadelede yeni adım: Yeşilay’ın “Bağımsızlık Seferberliği” neler getirecek?

Ankara

Yeşilay, bağımlılıkla mücadele kapsamında Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacak bir “Bağımsızlık Seferberliği” başlattı. Kapı kapı dolaşarak bağımlık hakkında bilinçlendirme çalışması yapılacak projenin detaylarını Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan ile konuştuk.

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