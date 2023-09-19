Dolar
27.03
Euro
28.90
Altın
1,934.18
ETH/USDT
1,644.40
BTC/USDT
27,150.00
BIST 100
7,740.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Angelino, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Podcast

Azerbaycan ordusu neden harekata girişti?

Karabağ’daki Hankendi şehri ve çevresinde bugün başlayan harekatın sebeplerini ve kapsamını Anadolu Ajansı Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Azerbaycan ordusu neden harekata girişti?

Sakarya'da sahipsiz köpekten kaçan bisikletli çocuğun yayaya çarpması kamerada
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Bazıları utanmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira edebiliyorlar
Meke Gölü'nün ekolojik restorasyonu için "Atık Su Geri Kazanım Tesisi" kuruluyor
Başakşehir'de devrilen İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandı
İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra ameliyat edildi

Benzer haberler

Azerbaycan ordusu neden harekata girişti?

Azerbaycan ordusu neden harekata girişti?

Çocuk kitaplarında görsellerin önemi ne?

Afrika'ya kulak vermeden kıtayı anlamak mümkün mü?

Diksiyon nasıl düzeltilir, Türkçenin “ortak ağzı” nedir?

Diksiyon nasıl düzeltilir, Türkçenin “ortak ağzı” nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM maratonu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM maratonu başladı
Lenfoma nedir? Önceden tespit edilebilir mi?

Lenfoma nedir? Önceden tespit edilebilir mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet