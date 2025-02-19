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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneline katılıyor Kırklareli’nde kar yağışı devam ediyor
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Azalan yağışlar kuraklık açısından nasıl bir tablo ortaya koyuyor?

Ocak ayında yağış miktarındaki ciddi azalma, kuraklığa dair nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Mevcut durumu ve muhtemel riskleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Azalan yağışlar kuraklık açısından nasıl bir tablo ortaya koyuyor?

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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