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Ayrımcılığa maruz kalan vatandaşlar haklarını nasıl arayabilir?

Betül Sümeyye Us  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Ayrımcılığa maruz kalan vatandaşlar haklarını nasıl arayabilir?

Ankara

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site yöneticisi ile görevlisinin, site sakini kadının haşemayla havuza girmesine izin vermemesi, kişilerin dini inançları nedeniyle yaşam tarzına müdahaleyi gündeme getirdi. Peki ayrımcılığa uğrayan vatandaşlar haklarını nasıl arayabilir? Hangi kurumlara, nasıl bireysel başvurularda bulanabilirler? Detayları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Demirel ile konuştuk.

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