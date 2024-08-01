Ayrımcılığa maruz kalan vatandaşlar haklarını nasıl arayabilir?
Ankara
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site yöneticisi ile görevlisinin, site sakini kadının haşemayla havuza girmesine izin vermemesi, kişilerin dini inançları nedeniyle yaşam tarzına müdahaleyi gündeme getirdi. Peki ayrımcılığa uğrayan vatandaşlar haklarını nasıl arayabilir? Hangi kurumlara, nasıl bireysel başvurularda bulanabilirler? Detayları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Demirel ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.