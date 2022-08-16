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Avrupa'yı etkileyen orman yangınları neden çıkıyor?

Avrupa'daki orman yangınlarını Anadolu Ajansı Cenevre Muhabiri Ömer Faruk Yıldız ile konuştuk.

16.08.2022
Avrupa'yı etkileyen orman yangınları neden çıkıyor?

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