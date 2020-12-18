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Avrupa'daki Kovid-19 salgını

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

Ömer Faruk Çalışkan   | 18.12.2020
Avrupa'daki Kovid-19 salgını

Ankara

Avrupa'nın en kalabalık ülkesi Almanya, en fazla can kaybının meydana geldiği İtalya, Kovid-19'u nasıl tecrübe ediyor?

Tedbirler, vakalar, ölümler ve aşıdan beklentiler..

Roma'dan Barış Seçkin, Berlin'den Cüneyt Karadağ anlatıyor.

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