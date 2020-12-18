Avrupa'daki Kovid-19 salgını
Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.
Ankara
Avrupa'nın en kalabalık ülkesi Almanya, en fazla can kaybının meydana geldiği İtalya, Kovid-19'u nasıl tecrübe ediyor?
Tedbirler, vakalar, ölümler ve aşıdan beklentiler..
Roma'dan Barış Seçkin, Berlin'den Cüneyt Karadağ anlatıyor.
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