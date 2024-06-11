Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, kıtanın geleceği için neler söylüyor?
Ankara
Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, kıta genelinde şok dalgası oluşturdu. Parlamento seçimleri Fransa ve Belçika’yı siyasi belirsizliğe iterken, Avrupa genelinde yükselen aşırı sağın ayak sesleri duyuldu. Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Enes Bayraklı ile Avrupa’nın geleceğini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.