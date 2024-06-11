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Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, kıtanın geleceği için neler söylüyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, kıtanın geleceği için neler söylüyor?

Ankara

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, kıta genelinde şok dalgası oluşturdu. Parlamento seçimleri Fransa ve Belçika’yı siyasi belirsizliğe iterken, Avrupa genelinde yükselen aşırı sağın ayak sesleri duyuldu. Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Enes Bayraklı ile Avrupa’nın geleceğini konuştuk.

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