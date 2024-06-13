Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları Fransız siyasetini nasıl etkiledi?
Ankara
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zaferi, özellikle Fransa iç siyasetinde dengeleri değiştirdi. Fransa Başbakanı Macron, parlamento seçim sonuçları üzerine ülkesinde erken seçim kararı aldı. Fransa’da neler olacak? Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Esra Taşkın anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.