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Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları Fransız siyasetini nasıl etkiledi?

Tuba Memiş  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları Fransız siyasetini nasıl etkiledi?

Ankara

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zaferi, özellikle Fransa iç siyasetinde dengeleri değiştirdi. Fransa Başbakanı Macron, parlamento seçim sonuçları üzerine ülkesinde erken seçim kararı aldı. Fransa’da neler olacak? Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Esra Taşkın anlattı.

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