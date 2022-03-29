Avrupa’nın gaz paradoksu

Ukrayna’daki savaş ardından ağır yaptırımlara hedef olan Rusya doğal gazı kendi para birimiyle satmak istiyor, istediği cevabı alamıyor, kriz tırmanıyor. Avrupa’nın, kapsamlı boru hatları sistemiyle gelen Rus doğal gazını tankerlerle nakledilen sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG ile ikame etmesi teknik olarak mümkün mü? Avrupa ülkelerinin bu alandaki alt yapısını araştıran AA Enerji Muhabiri Murat Temizer’le konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.