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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında konuşuyor Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
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Avrupa’nın aykırı sesi İrlanda, Filistin konusuna nasıl yaklaşıyor?

Avrupa Birliği (AB) içinde Gazze Şeridi’nde yaşananlara dair devleti ve halkıyla Filistinlilerden yana tutum alan İrlanda Cumhuriyeti’nin bakış açısını, Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Gürhan Kartal ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Avrupa’nın aykırı sesi İrlanda, Filistin konusuna nasıl yaklaşıyor?

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