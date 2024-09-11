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Avrupa, küresel rekabette Çin ve ABD’nin gerisinde mi kaldı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Avrupa, küresel rekabette Çin ve ABD’nin gerisinde mi kaldı?

Ankara

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve Eski İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Avrupa’nın ekonomik ve kalkınma görünümü için hazırladığı rapor, AB’nin küresel rekabetteki yerine dair birçok sorunun tartışılmasına yol açtı. Söz konusu raporu tüm boyutlarıyla, Ekonomist Şant Manukyan ile konuştuk.

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