Avrupa, küresel rekabette Çin ve ABD’nin gerisinde mi kaldı?
Ankara
Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve Eski İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Avrupa’nın ekonomik ve kalkınma görünümü için hazırladığı rapor, AB’nin küresel rekabetteki yerine dair birçok sorunun tartışılmasına yol açtı. Söz konusu raporu tüm boyutlarıyla, Ekonomist Şant Manukyan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.