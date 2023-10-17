Avrupa genelinde Filistin’e destek gösterileri nasıl engelleniyor?
İsrail-Filistin çatışmasının ardından Avrupa’da Filistin’e destek gösterilerine polisin sert müdahalesi gündeme oturmuştu. Avrupa genelindeki gösteri yasaklarını AA Londra Muhabiri Zuhal Demirci anlattı.
Ankara
İsrail-Filistin çatışmasının ardından Avrupa’da Filistin’e destek gösterilerine polisin sert müdahalesi gündeme oturmuştu. Avrupa genelindeki gösteri yasaklarını AA Londra Muhabiri Zuhal Demirci anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.