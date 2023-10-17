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Avrupa genelinde Filistin’e destek gösterileri nasıl engelleniyor?

İsrail-Filistin çatışmasının ardından Avrupa’da Filistin’e destek gösterilerine polisin sert müdahalesi gündeme oturmuştu. Avrupa genelindeki gösteri yasaklarını AA Londra Muhabiri Zuhal Demirci anlattı.

Tuba Memiş  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Avrupa genelinde Filistin’e destek gösterileri nasıl engelleniyor?

Ankara

İsrail-Filistin çatışmasının ardından Avrupa’da Filistin’e destek gösterilerine polisin sert müdahalesi gündeme oturmuştu. Avrupa genelindeki gösteri yasaklarını AA Londra Muhabiri Zuhal Demirci anlattı.

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