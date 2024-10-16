Dolar
34.22
Euro
37.30
Altın
2,675.15
ETH/USDT
2,614.00
BTC/USDT
67,707.00
BIST 100
8,822.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'nın Kale ilçesinde deprem sırasında dağlık kesimdeki toprak kayması ve taşların yuvarlanması cep telefonu kamerasına yansıdı. -VTR-
logo
Podcast

Avrupa’daki Türk-İslam eserleri nasıl dönüştürüldü?

Betül Sümeyye Us  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Avrupa’daki Türk-İslam eserleri nasıl dönüştürüldü?

Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu topraklardaki Türk mimari eserlerini araştıran Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz ile 18 ülkede 329 Türk mimari eserinin, nasıl kiliseye dönüştürüldüğünü konuştuk.
 
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler İstanbul'a gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki depremle ilgili Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den bilgi aldı
Adıyamanlı afetzedeler kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşuyor
Türkiye, Lübnan'dan 2 binden fazla yabancının hava yoluyla tahliyesine yardımcı oldu
Ankara'da sıcaklıklar yarından itibaren 6 ila 12 derece azalacak

Benzer haberler

Avrupa’daki Türk-İslam eserleri nasıl dönüştürüldü?

Avrupa’daki Türk-İslam eserleri nasıl dönüştürüldü?

Şehirlerde su sıkıntısı nasıl önlenir?

“Kudüs şairi” Nuri Pakdil'i, vefatının 5. yılında yakın dostu Necip Evlice ile konuştuk

Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne?

Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne?
Hizbullah’ın İsrail’e düzenlediği hava saldırısında neler yaşandı?

Hizbullah’ın İsrail’e düzenlediği hava saldırısında neler yaşandı?
Çin'in, ekonomiyi yeniden canlandırmaya yönelik eylem planı başarılı oldu mu?

Çin'in, ekonomiyi yeniden canlandırmaya yönelik eylem planı başarılı oldu mu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet