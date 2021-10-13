Avrupa’da Türk Diasporasının geçmişi ve bugünü: Avrupa’daki Türk nüfusunu neler bekliyor?
Avrupa Ekspresi’nin bu bölümünde Birleşik Krallık'taki tedarik sorunu, Fransa Katolik Kilisesinin taciz raporu ve Polonya'nın Avrupa Birliği'yle (AB) yaşadığı sorunu konuştuk. Öte yandan program konuğu olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, İslamofobinin ve Türk düşmanlığının arttığı ve sıradanlaştığı Avrupa siyasi ikliminde, Türk Diasporasının dünü, bugünü ve geleceğine dair önemli yorumlarda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.