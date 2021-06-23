Avrupa’da Müslüman azınlığın siyasi temsili ne durumda?
Avrupa’da Müslüman azınlığın siyasi temsilini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şener Aktürk ile konuştuk
Avrupa’da Müslüman azınlığın temsil oranı hakkında Doç. Dr. Şener Aktürk ve doktora adayı Yury Katliarou'nun 2007-2018 yıllarında "Etnokültürel Çeşitliliğin Kurumsallaşması ve Avrupalı Müslümanların Temsili" isimli çalışmasını Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şener Aktürk ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.