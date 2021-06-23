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Avrupa’da Müslüman azınlığın siyasi temsili ne durumda?

Avrupa’da Müslüman azınlığın siyasi temsilini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şener Aktürk ile konuştuk

Halil İbrahim Ciğer   | 23.06.2021
Avrupa’da Müslüman azınlığın siyasi temsili ne durumda?

Avrupa’da Müslüman azınlığın temsil oranı hakkında Doç. Dr. Şener Aktürk ve doktora adayı Yury Katliarou'nun 2007-2018 yıllarında "Etnokültürel Çeşitliliğin Kurumsallaşması ve Avrupalı Müslümanların Temsili" isimli çalışmasını Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şener Aktürk ile konuştuk.

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