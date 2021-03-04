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Avrupa Birliği 'Stratejik Pusula' ile yön bulmaya çalışıyor

Avrupa Birliği'nin üye ülkeler arasında, dolayısıyla NATO dışında güvenlik ve savunma konularında ortak bir politika üretebilme arayışının son örneği geçtiğimiz günlerde kabul edilen AB Stratejik Pusulası başlıklı belge oldu.

Sefa Şengül   | 04.03.2021
Avrupa Birliği 'Stratejik Pusula' ile yön bulmaya çalışıyor

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