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Avrupa Birliği Özel Zirvesi ve Türkiye-AB İlişkileri

AB Zirvesi’nin en büyük kaybedeni Fransa Cumhurbaşkanı Macron oldu. Türkiye’ye karşı Avrupa adına meydan okumak istedi; fakat Türkiye’nin geri adım atmaması sonucunda, Akdeniz ülkeleriyle bir zirve düzenleyerek Türkiye’yi izole etmeye çalıştı.

07.10.2020
Avrupa Birliği Özel Zirvesi ve Türkiye-AB İlişkileri

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