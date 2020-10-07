Avrupa Birliği Özel Zirvesi ve Türkiye-AB İlişkileri
AB Zirvesi’nin en büyük kaybedeni Fransa Cumhurbaşkanı Macron oldu. Türkiye’ye karşı Avrupa adına meydan okumak istedi; fakat Türkiye’nin geri adım atmaması sonucunda, Akdeniz ülkeleriyle bir zirve düzenleyerek Türkiye’yi izole etmeye çalıştı.
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