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İstanbul Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediyor.
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Astronom Ali Kuşçu Türk-İslam dünyasına nasıl bir bilim mirası bıraktı?

15. yüzyılda yaşayan ve astronomi bilimine büyük katkılarda bulunan Ali Kuşçu’yu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ile konuştuk.

16.12.2022
Astronom Ali Kuşçu Türk-İslam dünyasına nasıl bir bilim mirası bıraktı?

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