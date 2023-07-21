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Aşırı sıcaklarda nelere dikkat etmeliyiz?

Tuba Memiş  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Aşırı sıcaklarda nelere dikkat etmeliyiz?

Ankara

Aşırı sıcak havalar tüm yurdu etkisi altına aldı. Uzmanlardan tansiyon, beyin kanaması, kalp ve damar gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği yönünde uyarılar geliyor. Beykoz Devlet Hastanesi’nden Dr. Metanet Tarverdiyev, sıcaktan nasıl korunabileceğimizi anlattı.

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