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Aşırı sıcaklar, ormanları ve biyolojik çeşitliliği nasıl etkiliyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Aşırı sıcaklar, ormanları ve biyolojik çeşitliliği nasıl etkiliyor?

ABD’nin Hawaii eyaletinde çıkan ve 100’den fazla insanın hayatını kaybettiği belirtilen orman yangınlarında aşırı sıcakların etkisi var mı? Birçok ülkede devasa tahribata yol açan yangınların iklim kriziyle bağlantısı nasıl? Aşırı sıcaklar biyolojik düzeni etkiliyor mu? İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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