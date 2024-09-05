Aşırı sağın yükselişi Almanya'daki yabancıların geleceğini nasıl etkileyecek?
Ankara
Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı. Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı “Almanya için Alternatif Partisi” AfD, yüzde 30,8 oy alarak birinci oldu. AfD'nin bu başarısı kamuoyunda nasıl yankı buldu? Almanya'da aşırı sağın bu yükselişi iç siyaseti, ekonomiyi ve Almanya’daki Türkleri nasıl etkileyecek? Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.