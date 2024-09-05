Dolar
33.99
Euro
37.83
Altın
2,515.81
ETH/USDT
2,390.10
BTC/USDT
56,680.00
BIST 100
9,943.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı gerçekleşiyor. Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç alev alarak yandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Podcast

Aşırı sağın yükselişi Almanya'daki yabancıların geleceğini nasıl etkileyecek?

Tuba Memiş  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Aşırı sağın yükselişi Almanya'daki yabancıların geleceğini nasıl etkileyecek?

Ankara

Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı. Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı “Almanya için Alternatif Partisi” AfD, yüzde 30,8 oy alarak birinci oldu. AfD'nin bu başarısı kamuoyunda nasıl yankı buldu? Almanya'da aşırı sağın bu yükselişi iç siyaseti, ekonomiyi ve Almanya’daki Türkleri nasıl etkileyecek? Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta araç yangını nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapandı
Bakan Kurum: İzmir Körfezi'nde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’de soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun kendisidir
Gaziantep'te 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar
Atık su deşarjının detaylı incelenmesi için İzmir Körfezi'nde ikinci bilim seferi düzenlenecek

Benzer haberler

Aşırı sağın yükselişi Almanya'daki yabancıların geleceğini nasıl etkileyecek?

Aşırı sağın yükselişi Almanya'daki yabancıların geleceğini nasıl etkileyecek?

Kıbrıs’ta yaşananları çarpıtan "Famagusta" dizisi neyi amaçlıyor?

Netanyahu, Gazze’deki olası ateşkes pazarlığını neden kilitliyor?

Yapay zeka sinema sektörünü nasıl değiştirecek?

Yapay zeka sinema sektörünü nasıl değiştirecek?
Yeni eğitim öğretim yılında hangi yenilikler olacak?

Yeni eğitim öğretim yılında hangi yenilikler olacak?
İç savaşın sürdüğü Sudan’da son durum ne?

İç savaşın sürdüğü Sudan’da son durum ne?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet