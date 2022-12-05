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Asgari ücrette yol haritası belirleniyor

Çalışan kesim 2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesini merakla bekliyor. Peki süreç nasıl işleyecek? İşçi ve işveren tarafları neler bekliyor? Takvim nasıl? Tüm bunları, konuyu takip eden Anadolu Ajansı Muhabiri Özcan Yıldırım ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 05.12.2022
Asgari ücrette yol haritası belirleniyor

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