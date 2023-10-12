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Art arda yaşanan depremlerle sarsılan Afganistan’da son durum ne?

Afganistan'ın Herat vilayeti, cumartesi günü yaşanan şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı. Anadolu Ajansı Muhabiri Bilal Güler ile bölgedeki durumu konuştuk.

12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Art arda yaşanan depremlerle sarsılan Afganistan’da son durum ne?

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