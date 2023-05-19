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Arılar neden ekosistemin kilit taşı olarak biliniyor?

20 Mayıs Dünya Arı Günü vesilesiyle arıların gıda güvenliğindeki ve ekosistemdeki rolünü, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe ve Anadolu Ajansı Yeşilhat Editörü Hale Aydoğmuş ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Arılar neden ekosistemin kilit taşı olarak biliniyor?

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