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Arif Nihat Asya’nın şiirlerine yansıyan milli ve manevi duyguların kaynağı neydi?

5 Ocak 1975 tarihinde vefat eden ve şiirlerine vatan, bayrak ve millet sevgisini yansıtan Arif Nihat Asya’yı, Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar ile konuştuk.

05.01.2023
Arif Nihat Asya’nın şiirlerine yansıyan milli ve manevi duyguların kaynağı neydi?

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