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Arap aşiretleri PKK/YPG’yi Deyrizor’dan çıkarıyor mu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Arap aşiretleri PKK/YPG’yi Deyrizor’dan çıkarıyor mu?

Ankara
Suriye Deyrizor'da Arap aşiretlerle PKK/YPG'li teröristlerin çatışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Soçi ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Arap aşiretler oraların gerçek sahipleridir. Oraların gerçek sahipleri bu terör örgütleri değildir.” ifadelerini kullandı. Bölgedeki gelişmeleri ORSAM Levant Bölgesi koordinatörü Oytun Orhan ile konuştuk.

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