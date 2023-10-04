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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşuyo
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Arama motorlarında içerikleri kullanılan haber kaynakları telif hakkı alabilir mi?

Sefa Şengül  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Arama motorlarında içerikleri kullanılan haber kaynakları telif hakkı alabilir mi?

Ankara
Spot: İçerik üreticilerinin çevrimiçinde haklarının korunmasına ilişkin koşullar, hukuk sisteminde nasıl değerlendiriliyor? Avrupa ve diğer bölgelerde hangi uygulamalar var? Ticari gelir elde eden arama motorları basın yayın üreticilerinin telif haklarını ihlal ediyor mu? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz ile konuştuk.

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